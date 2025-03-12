Прекращение огня между Россией и Украиной может произойти через несколько дней, если Москва согласится.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает газета The New York Times.

"Вот как бы мы хотели, чтобы мир выглядел через несколько дней: ни одна сторона не стреляет друг в друга – ни ракетами, ни пулями, ни артиллерией... Стрельба прекращается, бои прекращаются и начинаются разговоры", – сказал Рубио.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что американская делегация едет в Россию для диалога о прекращении огня. Также президент США сказал, что у него есть рычаги давления не только на Украину, но и на Россию. При этом он высказал надежду, что "в давлении не будет необходимости", и Москва согласится на перемирие.

Мы разбирались в отдельном материале, выгодно ли для России прекращение огня.

Также мы писали о том, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.