Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на согласие России на прекращение огня.

Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами.

"Будем надеяться, что Россия согласится на прекращение огня. Мы встретимся с Россией сегодня и завтра", - сказал он.

Кроме того, Трамп надеется на полное прекращение огня в войне в Украине уже в ближайшие дни.

Также президент США заявил, что готов снова пригласить украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, вероятно, поговорит с Путиным на этой неделе.

"Я поговорю с Путиным, да... Надеюсь, он также согласится на прекращение огня, и это будет 75% всего пути. Остальное - это согласование документа, обсуждение позиций на земле и тому подобное", - отметил американский президент.

"Если мы не заставим Россию прекратить огонь, мы просто продолжим воевать и снабжать Украину", - добавил Трамп.

Между тем выяснилось, что Трамп не говорил о том, что в случае продолжения войны США будут и дальше снабжать Украину оружием.

"Если нам удастся добиться этого (прекращения огня) от России, будет отлично. Если нет, у нас это просто будет продолжаться и погибнет ещё много людей", – на самом деле сказал Трамп.

Такие заявления президента США прозвучали после принятия Украиной предложения США о 30-дневном перемирии по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию в Джидде, сообщил, что команды Украины и США на следующей неделе начнут обсуждать прекращение огня.