На следующей неделе Украина и США на уровне команд начнут обсуждать 30-дневное прекращение огня.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга после переговоров в Саудовской Аравии.

"На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней", - сказал Ермак.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров в Джидде заявил, что от вопроса "если война закончится" мы перешли к вопросу "как война закончится".

Напомним, Зеленский подтвердил согласие Украины принять требование США о прекращении огня на 30 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что Штаты передадут России согласие Украины на 30-дневное прекращение огня.

О том, что это значит и что будет дальше, мы разбирались в отдельном материале. Ключевой момент - Украина согласилась с требованием президента США Дональда Трампа о немедленном и полном прекращении огня. То есть не только в воздухе и на море (как предлагал изначально Киев), но и на суше (от чего ещё сегодня категорически отказывался Ермак, а на Банковой подобные идеи приравнивались к капитуляции).