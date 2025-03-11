Соединенные Штаты предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершению конфликта, Киев это поддержал.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Джидде.

По его словам, США передадут России согласие Украины на прекращение огня на 30 дней.

"Украина сделала положительный шаг (согласившись на прекращение огня - Ред.), мы надеемся, что россияне будут отвечать взаимностью. Это лучший жест доброй воли, которого мы можем ожидать", - сказал Рубио.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц тем временем заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с представителями России.

США надеются на скорейшее прекращение огня в Украине и переход к переговорам об урегулировании конфликта, заявили Рубио и Уолтц.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. В свою очередь США возобновят обмен разведданными с Украиной и восстановят помощь в безопасности Украины.

О том, договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине, мы писали в отдельном материале.