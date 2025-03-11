Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Европа не должна допустить полной остановки огня в Украине до тех пор, пока ей не предоставят гарантии безопасности.

Об этом Ермак написал в колонке для британской газеты The Guardian.

"Надежное сдерживание поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами", - написал глава Офиса президента.

Что это значит

Статья Ермака о том, что ни о каком прекращении огня на суше не может идти и речи, демонстрирует принципиальную разницу в подходах украинских властей и Дональда Трампа.

Трамп предлагает полное прекращение огня, а затем переговоры о долгосрочном мирном урегулировании. И, возможно, отмену после объявления перемирия военного положения и проведение выборов.

Владимир Зеленский говорит только о прекращении огня в воздухе и на море (причем в воздухе у России явное преимущество), а на суше хочет продолжения боев до получения гарантий безопасности. Но поскольку никто давать их пока не торопится (даже европейцы увязывают ввод миротворцев с гарантиями их защиты со стороны США и согласием РФ, однако ни того, ни другого пока не предвидится), то выставление такого требования означает фактически пролонгацию войны на суше на неопределенно длительное время, а значит, и отсрочку на неопределенно долгое время выборов.

Да и перемирие в воздухе и на море без полного прекращения огня вряд ли продержится долго и может быть в любой момент сорвано взаимными обвинениями в нарушениях договоренностей.

При таком раскладе ни о каком завершении войны речь не идет, полномасштабные боевые действия будут продолжаться дальше.

Поэтому единственной практической целью предложения Киева является, вероятно, стремление украинских властей разблокировать поставки американского оружия и разведданных.

Так как для этого Трамп требует от Зеленского продемонстрировать "стремление к завершению войны, миру и переговорам", то это "стремление" и демонстрируется через идею "воздушно-морского" перемирия, которое войну в реальности не прекратит.

То есть задача Ермака на нынешних переговорах довольно узкая: убедить американцев, чтобы они зачли в качестве демонстрации стремления к миру предложенный Киевом план и возобновили поставки оружия вне зависимости от того, какой ответ на предложение о "воздушно-морском" перемирии даст Россия.

Как отреагируют на это американцы, узнаем уже в ближайшее время - после завершения переговоров и комментариев Трампа по поводу их итогов.

Война в Украине идет 1112-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения ВСУ в Курской области нет, а ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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