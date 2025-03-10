На переговорах в Саудовской Аравии США будут настаивать, чтобы Украина взяла на себя обязательства по прекращению огня.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сказано в материале, президент США Дональд Трамп хочет убедить Владимира Зеленского "согласиться на частичное перемирие, которое затем позволило бы начать переговоры" о прекращении войны.

Ранее Зеленский уже предлагал частичное перемирие без остановки боёв на суше, но с мораторием на воздушные удары. Однако Bloomberg, судя из контекста, имеет в виду временное перемирие - до тех пор, пока не будет заключено долгосрочное соглашение.

В той же статье агентства сообщается, что советники президента США уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, введенных из-за войны в Украине, включая ограничение цен на российскую нефть. И что Россия готова обсудить временное перемирие в Украине, если будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

Ранее мы прогнозировали, что Трамп может попытаться склонить РФ к мирным переговорам ослаблением санкций. Подробнее о перспективе достижения мирной договоренности в ближайшее время мы рассказывали в отдельном материале.