Советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций, введенных из-за войны в Украине, включая ограничение цен на российскую нефть.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, собеседник издания в Москве заявил, что Россия готова обсудить временное перемирие в Украине, если будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования.

В то же время обсуждения американских гарантий безопасности для Украины пока приостановлены, заявили несколько чиновников.

На днях стало известно, что Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД стран G7. Вашингтон желает, чтобы из коммюнике убрали слово "санкции" в отношении Москвы. Также США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ.

Ранее мы прогнозировали, что Трамп может попытаться склонить РФ к мирным переговорам ослаблением санкций. Подробнее о перспективе достижения мирной договоренности в ближайшее время мы рассказывали в отдельном материале.