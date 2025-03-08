Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД стран G7.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, на следующей неделе в Шарлевуа в Квебеке пройдет саммит глав МИД стран G7. В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России", - говорится в публикации.

Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" в отношении Москвы.

Также, по словам источников Bloomberg, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ.

Ранее агентство Reuters писало, что США выясняют, как быстро ослабить некоторые санкции против России.

Перед этим в Reuters сообщали, что в Белом доме изучают планы возможного снятия санкций с России.

Между тем накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения масштабных санкций против РФ, поскольку, по его словам, Россия "разносит" Украину на фронте.