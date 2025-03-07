США изучают, как быстро ослабить санкции против России в сфере энергетики в случае перемирия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники рассказали агентству, что правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках широкого плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить боевые действия в Украине.

Ранее на этой неделе Reuters сообщило, что Вашингтон разрабатывает планы по возможной отмене антироссийских санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц, однако на тот момент не было ясно, будет ли эта инициатива охватывать огромную российскую нефтегазовую отрасль.

А сегодня президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения масштабных санкций против РФ. Он собирается вводить их до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.