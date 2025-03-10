Украина не согласится на перемирие на суше.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, американская помощь не настолько критически важная, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые "навязывают" Украине.

"Он (Дональд Трамп - Ред.) говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать. Это, кстати, парадоксально. Ведь у нас в Черном море инициатива в руках. Также предлагаем энергетику не атаковать. Вы хотите перемирия - мы готовы. Но не на суше, где Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев, подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее и возобновить эту войну", - сказал Лещенко.

По его словам, 70% поражений ВСУ происходит с помощью дронов.

Судя по этой статистике, предложение Киева должно быть России выгодно. Правда, статистика не учитывает дальнобойные дроны, использование которых предлагает запретить Владимир Зеленский, а речь идет об FPV-беспилотниках, которые используют на фронте против техники и живой силы. Их применение остановить будет невозможно без общего перемирия на земле, против которого как раз и выступает Киев.

При этом предложение Зеленского обнулит преимущество РФ, которая имеет больше ракет и дронов для дальнобойных ударов по Украине.

На прошлой неделе СМИ писали о готовности России обсудить временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию.

Мы подробно разбирали, согласятся ли Вашингтон и Москва на такие условия.