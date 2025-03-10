Анализируем итоги 1111-го дня войны в Украине.

Прорыв РФ под Курском

После того, как Россия на прошлой неделе совершила прорыв к югу от Суджи и практически отрезала большую часть украинского плацдарма от границы, на выходных россияне пошли в новое наступление, возвращая себе крупные территории.

В субботу спецназ РФ прорвался в тыл украинских войск севернее Суджи, совершив 15-километровый марш-бросок через газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород", который опустел после того, как Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.

"Операция по трубопроводу, вероятно, обрушила все удерживаемые украинцами районы к северу, северо-востоку и северо-западу от него. Почему? Потому что многие русские были убиты при выходе артиллерией, но - конечно - не все. Даже 50 живых вооруженных российских солдат в этом районе могли бы перерезать логистику для всех украинских сил за его пределами. Поскольку у Украины не было мобильных тыловых подразделений между Суджей и передовыми позициями, чтобы очистить территорию, это привело к катастрофе, поскольку все украинские силы на севере, северо-востоке и северо-западе внезапно столкнулись с войной на два фронта и оказались отрезанными от снабжения", - написал немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке.

О том, что прорыв российских штурмовиков по газовой трубе стал решающим фактором и пишут и российские военные паблики. Они отрицают, что большая часть штурмовиков была убита при выходе из трубы (как это писали в украинских телеграмм-каналах), заявляя, что они смогли занять посадки около Козачьей Локни к северу от Суджи, перерезав таким образом с тыла коммуникации ВСУ на севере Курского плацдарма.

Параллельно россияне пошли в атаку на плацдарм сразу на нескольких направлениях. Ко вчерашнему вечеру россияне фактические срезали северную часть плацдарма ВСУ, взяв ключевое село - Малую Локню. А также прилегающие деревни - Николаевку, Викторовку, частично хутор Никольский, а западнее - Черкасское Поречное.

На северо-восток от Суджи россияне вернули себе Мартыновку, а также Михайловку (по данным россиян и немецкого журналиста Рёпке, но по карте Deep State, это село частично под Украиной).

Российские паблики пишут, что организованное сопротивление ВСУ на всей части Курского плацдарма к северу от Козачей Локни уже прекратилось, там взяты населенные пункты Южный, Ивашковский и Правда. Также они пишут, что армия РФ уже ведет бои за Казачью Локню севернее Суджи, предполагая, что долго украинские войска в этом населенном пункте не продержатся из-за трудности с логистикой (все дороги простреливаются россиянами, а не некоторых взорваны мосты) и будут вынуждены отойти к Судже, где и попытаться организовать новую линию обороны.

В тоже время, россияне пытаются сделать это невозможным, окончательно перерезав и дороги в Суджу.

Российские военные паблики пишут о продвижении армии РФ к югу и к юго-западу Суджи с целью выйти к трассе, которая ведет в Сумскую область Украины, чтобы отрезать город от главной линии снабжения.

Напомним, что россияне активно обстреливают эту трассу юго-западнее - из Свердликово в Курской области и из района Новенького на Сумщине, куда прорвались не так давно. Усложнение логистики на Суджу, как считают многие наблюдатели, стало одной из причин быстрого прорыва украинской обороны в Курской области.

Главком ВСУ Сырский сегодня фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. "Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - заявил Сырский.

При этом он заявил, что угрозы окружения ВСУ в Курской области нет, а "ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины".

По его словам, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами. Принято решение усилить группировку ВСУ на этом участке "необходимыми силами и средствами, в частности, РЭБом и беспилотной составляющей".

Встреча в Саудовской Аравии. Чего ждать?

Предположительно завтра начнутся переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Они, во-многом, определят ход дальнейших событий.

Ранее представители Белого дома заявляли, что на этих переговорах будет обсуждаться план прекращения огня.

И комментарии со стороны США относительно ожиданий от этой встречи идут сугубо позитивные.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил сегодня, что Вашингтон ожидает "значительного прогресса" от этих переговоров, передает Reuters.

Трамп также демонстрирует оптимизм, заявляя, что на этой неделе произойдут "хорошие и значимые" события для Украины и России. То есть, он, вероятно, надеется на серьезные подвижки по завершению войны по результатам переговоров.

Но будет ли так?

Начнем с того, что Украина не поддерживает план Трампа по прекращению огня. Киев приготовил свой план, подготовленный вместе с Великобританией и Францией, который противоречит намерениям президента США. Украинские власти будут предлагать не перемирие, а временный мораторий на воздушные удары по инфраструктуре, а также на атаки на море. При этом наземные боевые действия продолжатся.

Сегодня о том, что именно такой план Ермак и Зеленский везут в Саудовскую Аравию, сообщали британские СМИ. Также это подтвердил советник Офиса президента Сергей Лещенко, который заявил, что на перемирие на суше Киев не согласится.

Киев, Париж и Лондон хотят убедить Трампа принять данный план. Авторы этой идеи, вероятно, рассчитывают на то, что Россия отвергнет подобное предложение (воздушные удары РФ наносят Украине больше ущерба, чем России - украинские). После чего Владимир Зеленский и европейцы скажут Трампу: "вот видите, мы за мир, а Россия против, поэтому прекращайте переговоры с Владимиром Путиным, возобновляйте помощь Украине, давайте больше оружия и вводите против РФ новые санкции для принуждения к миру, а война будет продолжаться".

"По словам западного чиновника, цель этой инициативы — переложить ответственность на Россию, заставив ее пойти на уступки", чтобы показать, что Украина готова к взаимодействию с Трампом, пишет британcкий журнал The Economist.

Поведется ли Трамп на такой план?

Идея с "воздушным перемирием" звучит уже довольно давно, но у Трампа ее никак не комментировали. При этом Белый дом неизменно продвигает идею полного прекращения огня. На прошлой неделе Уиткофф заявлял, что будет обсуждаться "бессрочное перемирие".

То есть, пока ничто не указывает на отход американцев от своей идеи полной остановки огня.

Учитывая, что Трамп продолжает раздавать критические комментарии в адрес Киева и говорит, что Украина "не демонстрирует стремления к миру и на переговорах увидим - изменилась ли их позиция", можно предположить, что предложенный Зеленским план у Трампа реальным шагом к миру не считают. И могут настаивать на переходе к полному прекращению огня.

Какова будет реакция Киева, если Трамп не поведется на предлагаемую Зеленским идея моратория на воздушные удары и будет настаивать на полном прекращении огня? Согласится ли Зеленский или пойдет в отказ? С одной стороны, у украинских властей, как указывалось выше, совсем другой план, который не предусматривает полного перемирия. С другой стороны, отказ Трампу может привести к тяжелым последствиям. Как минимум – к невозобновлению помощи. Как максимум – к резкому ужесточению давления Вашингтона на Киев и к значительному ухудшению для Украины условий "мирной сделки".

"Для Украины существует опасность, что провал переговоров приведет к еще большему давлению со стороны США", - пишет The Economist.

"Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса: "Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией", - заявил изданию украинский чиновник.

А Марк Рубио сегодня заявил, что результаты встречи "будут иметь ключевое значение" для прекращения паузы в предоставлении военной помощи Украине со стороны США. Также он сказал, что цел американцев выяснить на встрече на какие уступки готов идти Киев ради достижения мира.

Если же Украина согласится на полное прекращение огня, то согласится ли на него РФ? Ответ на этот вопрос также пока точно неизвестен. Но хотя официальные спикеры из Москвы продолжают говорить о неприемлемости "просто перемирия", в СМИ поступают сигналы, что Путин может согласится на прекращение огня. Также повлиять на отношение к этой идее Кремля может готовность Трампа (если она будет проявлена) отменить санкции против РФ в "обмен" на подписание перемирия. К слову, как раз на этой неделе (12 марта) вступают в силу жесткие санкции, введенные еще Байденом, против российского нефтегазового сектора. При этом агентство Bloomberg сегодня сообщило, что Белый дом рассматривает отмену некоторых нефтяных санкций против РФ.



Также увеличивает вероятность согласия Москвы на прекращение огня быстрое наступление армии РФ в Курской области, которое уже скоро может привести к полной ликвидации плацдарма ВСУ в этом регионе. Как мы уже писали, контроль украинских войск над частью Курской области был одним из главных препятствий к согласию России на перемирие по линии фронта, так как тогда пришлось бы либо оставлять под контролем Украины часть международно признанной территории РФ, либо "менять" уход ВСУ с плацдарма в Курской области на какие-либо захваченные районы Украины. И то, и другое для Кремля было неприемлемо.



Но сейчас, когда шансы на удержание плацдарма резко снизились и его полное возвращение под российский контроль стало лишь делом времени, Киев может согласится вывести войска из Курской области в рамках соглашения о прекращении огня. Либо они могут покинуть российский регион еще до подписания такого соглашения. В последние дни в Украине уже начали звучать призывы к выводу оттуда ВСУ, которым все труднее держать оборону.

2. Второй пункт, который могут вынести на встречу в Джидде - прямые переговоры Киева и Москвы. На прошлой неделе несколько американских чиновников, включая Трампа, заявили об их необходимости. Что, впрочем, логически вытекает из идеи о прекращении огня - его по итогу должны будут обсудить и подписать обе стороны, пусть даже при посредничестве американцев.

Из чего следует, что США и Украина скорее всего обсудят, как организовать прямые переговоры Кива и Москвы, с чем на них можно будет пойти. И кто их будет вести от Украины.

Последний вопрос - один из ключевых. Если на первых этапах могут встретиться делегации, без участия первых лиц, то далее нужно понимать, кто будет представлять Украину на этапе подписания договоренностей.

Россия утверждает, что это не может быть Зеленский, поскольку он в ее глазах "нелегитимный" президент. Да и возникает вопрос по любым другим представителям, поскольку все еще действует указ Зеленского о запрете на переговоры с Путиным.

То есть, вся эта механика - включая отмену указа - может стать одной из ключевых тем переговоров в Джидде. Но скорее всего, только в том случае, если Штатам и Украине удастся прийти к общему знаменателю по прекращению огня.

3. Третий момент, который ожидается - обсуждение редкоземельной сделки между США и Украиной.

Она была готова к подписанию еще во время скандального визита Зеленского в Вашингтон. Однако после изгнания украинского президента из Белого дома процесс поставили на паузу. А после "сожалений" от Зеленского, по сообщению американцев, снова начали обсуждать.

Западные СМИ уже написали, что теперь условия сделки могут стать жестче для Украины после публичных пререканий Зеленского с Трампом. Но пока новых подробностей по договору никто не публиковал.

При этом Рубио сегодня заявил, что на завтрашней встрече сделку по недрам вряд ли подпишут, потому что еще нужно обсудить много деталей.

4. Будет ли на встрече обсуждаться полный алгоритм перехода к окончательному миру после прекращения огня - включая выборы в Украине и судьба самого Зеленского - вопрос открытый. Пока известно, что позиции США и Украины не совпадают даже по вопросу перемирия.

У Трампа перемирие считают краеугольным камнем всего процесса, который запустит дальнейшее урегулирование. Видят ли США следующим шагом перезагрузку власти в Украине?

По ряду признаков - начиная от публичных выпадов Трампа и его соратников против Зеленского и заканчивая их тайными переговорами с Порошенко и Тимошенко - ответ скорее утвердительный. Также о желательности уходя Зеленского из власти для Трампа все чаще пишут западные СМИ.

На выходных и сегодня сразу несколько западных изданий с разной степенью утвердительности написали, что Трамп ставит вопрос об уходе Зеленского.

Но многое, конечно, зависеть от самого Зеленского - насколько он сможет пойти навстречу предложениям американцев. Судя по всему, именно от позиции Украины в Джидде и будут зависеть дальнейшие действий Америки и по внутриполитической ситуации в Украине.

Тимошенко и прочие заговорили о мире

О том, что негативные внутриполитические тенденции для военной повестки Зеленского нарастают, говорит и нижеследующий сюжет.

На этих выходных в двух парламентских оппозиционных партиях - "Евросолидарности" и "Батькивщине" - по сути призвали к скорейшему завершению войны.

Поводом для этого стало заявление главы немецкой разведки Бруно Каля, который сказал, что продолжение войны до 2030 года было бы выгодно Европе.

Юлия Тимошенко его за это раскритиковала и призвала к немедленному прекращению огня.

"Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет. Считаю, что Верховная Рада обязана немедленно отреагировать. Мы инициируем такой шаг. Войну нужно закончить немедленно и на максимально справедливых условиях", - написала Юлия Тимошенко.

Вслед за ней заявление главы немецкой разведки подверг критике нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. "А давайте не 5 и не 10 лет. Давайте кончать. Чтобы дальше восстанавливать экономику, развивать армию. Потому что сейчас нам важно сохранить страну", - написал Гончаренко.

При этом призвал прекратить заниматься мессианством о "защите Европы Украиной".

"Для всех, кто хочет защищать Европу и НАТО:

1. Они сами себя сумеют защитить.

2. Если они переживают, что Россия на них нападет, то пусть атакуют их первыми. Есть путь через Беларусь.

А нам нужно заканчивать с мессианством. Нам не нужно никого спасать. Себя надо спасти", - написал Гончаренко.

Ранее западные СМИ, а также источники "Страны" сообщали, что люди Трампа начали переговоры с Порошенко, Тимошенко и другими политическими силами в Украине. Как обострение отношений Зеленского и Трампа поменяло внутриполитическую ситуацию в Украине, мы анализировали здесь.

Вслед за нардепами о том же написал политолог Анатолий Октисюк.

"Ну, конечно, Европе невыгодны мирные переговоры и окончание нашей войны. Пусть лучше украинцы тянут лямку как можно дольше, чтобы Европе было спокойнее. Для них идеальный сценарий — чтобы мы максимально истощали Россию за три евроцента минимум до 2030 года. А то, что за это время выбьют всех украинских мужчин, никого не волнует. Зато Бруно Каль честно сказал то, о чем я говорю последние два года. Именно поэтому Зеленскому нужно как можно быстрее договариваться о параметрах мира с Трампом, пока для этого есть благоприятные условия. Плохой мир лучше хорошей войны. К сожалению, свою геополитическую функцию мы выполнили ценой больших потерь. И нашим элитам пора прекратить играть в чужие игры и сценарии", - написал Октисюк.