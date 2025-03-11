Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат РФ, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира. Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины", - написал Ермак по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс. В конце концов, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины", - добавил глава Офиса президента.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты ожидают "фантастических новостей для человечества" после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

О том, договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине, мы писали в отдельном материале.