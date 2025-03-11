Соединенные Штаты ожидают "фантастических новостей для человечества" после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, находясь в лобби и опубликовав соответствующий ролик.

В то же время опубликованное ею довольно эмоциональное и неформальное видео не является официальным релизом Госдепа.

"Вот мы в лобби! Посмотрите на лобби. Вот такие потолки на встрече госсекретаря Рубио и украинцев, советника Трампа Уолтца. Это был отличный день! День, который многое будет означать для людей по всему миру, когда речь идет о чем-то важном. Надеюсь, у вас хороший день. Я буду держать вас в курсе того, что происходит настолько часто, насколько могу. У нас могут появиться фантастические новости для всего человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично. Знаю, что так настроен госсекретарь Рубио", - заявила Брюс.

Тем временем в Белом доме сообщили, что переговоры США и Украины в Джидде были позитивными и продуктивными. Встреча уже завершилась.

Напомним, что сегодня в Джидде проходили переговоры украинской и американской делегаций.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Европу не допустить остановки огня в Украине до предоставления гарантий безопасности.

О том, договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине, мы писали в отдельном материале.