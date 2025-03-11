Народный депутат Украины Марьяна Безуглая перед началом переговоров руководителя Офиса президента Андрея Ермака и государственного секретаря США Марко Рубио в Саудовской Аравии призвала не подписывать с США никаких соглашений.

Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, команда президента США Дональда Трампа является "союзником России" и "врагом" для Украины.

"Не ждите ничего от переговоров - должны привыкнуть воспринимать власти США как нашего врага и союзника России. Чтобы никто с украинской стороны не согласился на капитуляцию, любая подпись Украины при текущих обстоятельствах – это шаг к капитуляции", - написала Безуглая.

Тем временем появились первые кадры из Саудовской Аравии, в которой начинается встреча украинской и американской делегаций.

Напомним, Безуглая заявляла, что в Украине начали обсуждать идею физического устранения властями США президента Владимира Зеленского.

Ранее глава американского Госдепа Рубио подчеркивал, что после встречи с делегацией Украины в Саудовской Аравии США обратятся к России, чтобы узнать, какова ее позиция по поводу мира и войны.