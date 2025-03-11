После встречи с Украиной в Саудовской Аравии США обратятся к России, чтобы узнать, какова ее позиция.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Мы не собираемся сидеть в комнате и рисовать линии на карте, а просто получим общее представление о том, какие уступки они (украинцы - Ред.) в принципе готовы рассматривать и что им потребуется взамен. А затем выясним, какова позиция России в этом отношении. Это даст нам довольно хорошее понимание того, насколько далеки наши позиции друг от друга", - сказал Рубио накануне вылета в Джидду, где сегодня состоятся переговоры с Украиной.

Он добавил, что США "в большей степени находятся в режиме слушания, чем в режиме говорения", как с украинцами, так и с россиянами.

Тем временем в сети появилось видео прибытия госсекретаря США в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.

Также в Саудовской Аравии, где пройдут переговоры со Штатами по окончанию войны в Украине, уже находится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, ясное видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", - написал глава Офиса президента в своем телеграм-канале.

Между тем Госдеп официально сообщил, что встреча делегаций Украины и США в Джидде состоится сегодня в 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Украину представят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. США - госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Отметим, что госсекретарь США заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии, но не исключил возможность неформального разговора.

Ранее Рубио назвал многообещающим, но недостаточным план Зеленского по прекращению огня только на море и в воздухе.

Мы подробно писали о перспективах переговоров в Джидде в отдельном материале.