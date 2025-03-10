Украина должна уступить территорию в рамках любого мирного соглашения.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Как сообщает газета The New York Times, он сделал это заявление в самолете по пути в Саудовскую Аравию.

"Самое главное, с чем мы должны отсюда (с завтрашних переговоров с украинской делегацией - Ред.) уйти, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме", – заявил Рубио.

"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Россияне не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – сказал Рубио.

Ранее Рубио заявил, что США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Киев пойдет ради мира.

Перспективы переговоров в Джидде между Украиной и США мы подробно описывали в отдельном материале.