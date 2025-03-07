В Украине начали обсуждать идею физического устранения властями США президента Владимира Зеленского. Такую возможность допустила поддерживающая президента Украины народный депутат Марьяна Безуглая.

"США и Россия вместе с некоторыми другими игроками, к сожалению, готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой фигурой для капитуляции", - считает она.

Так Безуглая прокомментировала сообщения о том, что американцы ведут переговоры c украинскими политиками для оказания давления на Зеленского по вопросам прекращения огня и выборов в Украине.

"Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного кандидата, который вернет Украину в вассалитет и не будет сопротивляться. Разделенную между США и россией Украину... Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", - написала нардеп, называя в числе одного из "удобных кандидатов" экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Политолог Юрий Романенко тоже рассматривает сценарий устранения Зеленского, если он не пойдет на условия президента США Дональда Трампа по уходу из власти.

По его мнению, лидер Украины либо "пойдет по тропе Януковича" (покинув страну), либо его ждет судьба Сальвадора Альенде (президента Чили, погибшего в ходе поддержанного США военного переворота).

Он считает, что президент Соединенных Штатов планирует для Украины "кадровое чудо", при котором начнет давление на окружение Зеленского.

"Это когда американцы взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров заставят их переформатировать коалицию в Верховной Раде. В списках за 250 человек укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают?" - пишет Романенко.

"Дальше все будет вполне предсказуемо. Уберут Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде", - считает Романенко.

При этом, политолог также уверен, что Европа не поможет Зеленскому.

"Макрон с Мерцем поднимут ставки с помощью Украины, а потом выторгуют для своих стран тарифные сделки. Потому что Франции и Германии своя рубашка ближе к телу", - пишет он.

Напомним, Трамп заявил, что украинскому президенту нужно продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном.

А близкий к президенту США Илон Маск призвал Владимира Зеленского уйти из власти и уехать в нейтральную страну.