Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своего предложения о "воздушно-морском" перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море... Сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина приняла это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если россияне согласятся – в тот момент тишина заработает", - сказал президент.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. В свою очередь США возобновят обмен разведданными с Украиной.

Тем временем Рубио пообещал, что США передадут России согласие Украины на 30-дневное прекращение огня.