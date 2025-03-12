"У нас есть рычаги давления". Трамп сообщил, что его люди едут в Россию для переговоров о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация едет в Россию для диалога о прекращении огня.
"У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию", - сказал Трамп и сообщил, что теперь в вопросе о перемирии дело за РФ.
"Надеемся, что Россия согласится на прекращение огня", - добавил президент США.
Также Трамп заявил, что у него есть рычаги давления не только на Украину, но и на Россию.
"Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, но которые были бы очень плохи для России", – сказал президент США.
При этом он высказал надежду, что "в этом не будет необходимости", и Москва согласится на перемирие.
Кроме того, Трамп анонсировал новые пошлины против Евросоюза.
"ЕС был очень жёстким, теперь наша очередь. Мы ответим на зеркальные европейские пошлины", – заявил президент США.
Ранее западные издания писали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может на этой неделе посетить Москву и встретиться с Путиным.
Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, говоря о реакции Москвы на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.
Мы разбирались в отдельном материале, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.