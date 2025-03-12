Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация едет в Россию для диалога о прекращении огня.

"У нас есть люди, которые прямо сейчас едут в Россию", - сказал Трамп и сообщил, что теперь в вопросе о перемирии дело за РФ.

"Надеемся, что Россия согласится на прекращение огня", - добавил президент США.

Также Трамп заявил, что у него есть рычаги давления не только на Украину, но и на Россию.

"Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, но которые были бы очень плохи для России", – сказал президент США.

При этом он высказал надежду, что "в этом не будет необходимости", и Москва согласится на перемирие.

Кроме того, Трамп анонсировал новые пошлины против Евросоюза.

"ЕС был очень жёстким, теперь наша очередь. Мы ответим на зеркальные европейские пошлины", – заявил президент США.

Ранее западные издания писали, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может на этой неделе посетить Москву и встретиться с Путиным.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, говоря о реакции Москвы на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

Мы разбирались в отдельном материале, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.