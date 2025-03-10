Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может на этой неделе посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что Уиткофф уже встречался с Путиным в Москве в феврале, когда обсуждал обмен заключенными.

Ранее ряд западных СМИ заявлял о том, что новый раунд переговоров Вашингтона и Москвы состоится на этой неделе в Саудовской Аравии, но МИД РФ это опроверг.

Однако CNN настаивает, что представители администрации Трампа на этой неделе все же встретятся в раздельном формате с коллегами из России и Украины в Саудовской Аравии.

Ранее Уиткофф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив президенту США письмо.

Однако у Зеленского пока никак не прокомментировали это заявление. Лишь некоторые телеграмм-каналы со ссылкой на источники в ОП, заявили, что писем с извинениями Зеленский Трампу не писал.

Но официальных опровержений или подтверждений от Банковой пока не поступало.

"Страна" анализировала в отдельном материале, длговорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине.