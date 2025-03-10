Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед Дональдом Трампом за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, направив президенту США письмо.

Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

"Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", – рассказал журналистам Уиткофф.

Он также добавил, что было много дискуссий между командами США, Украины и Европы, которые касаются того, что произошло в Овальном кабинете.

Напомним, до сих пор было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал "сожаление" (но не извинения) за перепалку в Белом доме. Но, судя по словам Уиткоффа, было ещё и непубличное обращение.

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский извиняться перед Трампом не будет.

Также западные издания сообщали, что написать пост с сожалением о ссоре в Белом доме Зеленского вынудило ограничение передачи разведданных Украине.