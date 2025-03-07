Украина не будет приносить извинения США за конфликт президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Point.

"Он (Зеленский - Ред.) был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что это за война и кто ее спровоцировал... Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - заявил Подоляк.

Напомним, сам Зеленский озвучил сожаление Трампу за случившееся в Белом доме после того, как тот остановил военную помощь Украине. А также выразил готовность далее работать "под сильным лидерством президента Трампа" на пути к миру в Украине.

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