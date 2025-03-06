Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта, поскольку "у них нет выбора".

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, комментируя перспективы окончания войны.

"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - сказал Трамп.

Ранее у Трампа заявили, что на переговорах США и Украины будут обсуждать бессрочное прекращение огня.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Президент Зеленский сообщил, что американская помощь остановлена. Также США остановили передачу разведданных Украине. Ермак и советник Трампа Уолтц провели переговоры, на которых обсудили дату и место переговоров с РФ.

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