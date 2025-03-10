Премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили предстоящие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил представитель британского премьера, перед предстоящими переговорами между Украиной и США, которые состоятся в 11 марта, Стармер обсудил с Трампом их ожидания от предстоящей встречи.

Стармер сказал Трампу, что "официальные представители Великобритании общались с украинскими коллегами в течение выходных и подтвердили свою поддержку длительному миру".

Премьер-министр Британии заявил, что "надеется на положительный результат переговоров, который позволит возобновить американскую помощь и обмен разведданными".

В то же время CNN настаивает, что представители администрации Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с коллегами из России и Украины в Саудовской Аравии.

Хотя ранее Москва опровергла, что встреча состоится.

Ранее мы сообщали, что западная пресса пишет о предстоящих переговорах Украины и США. Британские медиа пишут о том, что эти переговоры могут стать для Украины последней возможностью, чтобы восстановить отношения с Америкой и разблокировать военную помощь. Поэтому Лондон активно консультирует президента Украины Владимира Зеленского и придумал ему тактику ведения этих переговоров.

Также госсекретарь Рубио заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Киев и Вашингтон могут не подписать сделку о недрах. "Страна" разбиралась, что это значит.

В отдельном материале мы разбирались, договорятся ли на этой неделе о прекращении огня в Украине.