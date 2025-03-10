Рынок акций США падает из-за торговых войн.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, индекс Nasdaq 100, в который входят технологические компании, упал на 3% в понедельник. Соответственно упала и стоимость активов ведущих бизнесменов отрасли - Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга.

"Уолл-стрит на грани, поскольку президент Дональд Трамп предупредил, что американцы могут почувствовать "небольшое беспокойство" из-за торговых войн с Канадой, Мексикой и Китаем, не сказав ни слова о том, когда они увидят выгоды от его тарифных боев. И он отказался исключить возможность рецессии", – объясняет Bloomberg.

"Стратеги и экономисты Уолл-стрит также повышают свои шансы на экономический спад в США. И это настраивает фондовый рынок США на то, что может стать затяжным периодом турбулентности", – добавляет агентство.

Напомним, в начале марта Трамп выполнил свою угрозу ввести крупные импортные пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики.

Между тем еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что США не идут на обсуждение предотвращения торгового конфликта с Европейским Союзом, поэтому Европа готовится ввести ответные меры.

Мы подробно анализировали в отдельном материале, к чему приведут торговые войны нового главы Белого дома.