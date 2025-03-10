США не идут на обсуждение предотвращения торгового конфликта с Европейским Союзом, поэтому Европа готовится ввести ответные меры.

Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович, передает Reuters.

Через два дня вступают в силы американские пошлины на весь импорт стали и алюминия, что отразится на ЕС.

По словам Шефчовича, в прошлом месяце он отправился в Вашингтон, чтобы начать диалог и избежать "ненужных последствий мер и контрмер". И стороны определили несколько направлений возможного сотрудничества.

"Но в конце концов одной рукой хлопать нельзя. Администрация США, похоже, не намерена заключать сделку. Наши двери открыты. Но, конечно, если это не принесет положительного результата, в таком случае мы всегда будем защищать европейский бизнес, работников и потребителей от необоснованных тарифов", — сказал Шефчович.

Напомним, в начале марта Трамп выполнил свою угрозу ввести крупные импортные пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики.

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