Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать вперед, говоря о реакции Москвы на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

Его слова приводят российские СМИ.

У Пескова спросили, считает ли Москва предложение о перемирии, согласованное США и Украиной, невыгодным и как будет на него реагировать.

"Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить", - ответил Песков.

Также он опроверг информацию СМИ о том, что уже есть договоренность о следующем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Вчера журналист кремлевского пула анонсировал, что такой разговор состоится в пятницу. Но спикер Кремля сообщил, что США пока не запрашивали новый телефонный разговор двух президентов.

Ранее мы разбирали, согласится ли сейчас Путин на перемирие в Украине, ранее не раз заявлявший, что он против перемирия, а выступает только за "долгосрочное мирное соглашение".