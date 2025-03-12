Президент США Дональд Трамп верно и быстро определил, что главным препятствием для прекращения огня в Украине является позиция украинского президента Владимира Зеленского и западной "партии войны".

Они воспринимали нынешнюю войну как ловушку для главы Кремля Владимира Путина и уникальную возможность нанести России "стратегическое поражение". А Зеленский, плюс к тому, использовал войну для укрепления собственной власти и контроля над всеми процессами в стране, включая освоение огромных бюджетных потоков.

И давать возможность Путину выскользнуть из этой ловушки, да ещё и на фактически победных для РФ условиях (сохранение территориальных завоеваний в Украине), ни Киев, ни западная "партия войны" не хотели. И потому требованиям Трампа о прекращении огня до последнего момента жестко сопротивлялись, что и стало главной причиной перепалки в Белом доме.

Поэтому Трамп для "принуждения к миру" и пошел на экстраординарные меры в виде прекращения военной помощи Киеву.

Некоторое время Зеленский при поддержке президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера пытался маневрировать, предлагать некие "симулякры" в виде частичного "воздушно-морского" перемирия, но на переговорах в Джидде эта тема американцам "не зашла".

Поняв, что возобновление поставок оружия можно получить только согласившись на перемирие, Киев был вынужден изменить свою позицию и объявить о готовности прекратить огонь.

Тактика Трампа в данном случае оказалась эффективной и в том плане, что первыми о согласии на прекращение огня объявили украинские власти. И теперь они вынуждены, чтобы не выглядеть проигравшими, рассказывать всем как хорошо для Украины прекращение огня по линии фронта (хотя ранее приравнивали это к "капитуляции"). О том же вынуждена говорить и западная "партия войны". То есть Трамп, побудив Зеленского первым (раньше Путина) объявить о готовности прекратить огонь сумел резко перенастроить информпространство Украины и Запада от неприятия перемирия к его поддержке, что очень важно с точки зрения управления дальнейшим процессом.

Теперь слово за Путиным. Готов ли он прекратить огонь, мы анализировали в отдельном материале.

Безусловно, поддержка на данном этапе Зеленским и западной "партией войны" идеи перемирия во многом основана на том, что они надеются на отказ Путина. И если он согласится на прекращение огня, то украинские власти могут попытаться "отмотать назад" ситуацию, чтоб не допустить перемирия.

Но, как мы уже писали, это будет уже очень непросто.