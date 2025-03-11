Замглавы Офиса президента Павел Палиса заявляет, что военная помощь США уже возобновлена.

Сообщение об єтом біло опубликовано на странице в Фейсбук.

"Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться", – написал чиновник ОП.

Напомним, США возобновили военную помощь после того как Украина согласилась на требования Трампа о прекращении огня.

"Страна" также анализировала возможные варианты дальнейшего развития событий после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование главы США Дональда Трампа и согласился на прекращение огня с РФ.

Напомним, война в Украине идёт уже 1112-й день. Последние новости с главными событиями 11 марта 2025 года – унас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения частей на российской территории нет, а ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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