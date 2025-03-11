"Это будет больше, чем телефонный разговор". В России сообщили, когда Путин поговорит с Трампом
Россия не исключила контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней.
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в общении с журналистами.
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится в пятницу, 14 марта.
По его словам, это "будет больше, чем просто телефонный разговор".
Ранее Трамп сообщил, что надеется на согласие России на прекращение огня. Также американский президент заявил, что поговорит с Путиным на этой неделе.
Заявления Трампа прозвучали после согласия Украины принять предложение США о 30-дневном прекращении огня.
О том, что это значит и что будет дальше, мы писали в отдельном материале.
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