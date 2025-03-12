Президент РФ Владимир Путин, вероятно, согласится на перемирие в Украине, но выставит свои условия.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди условий они называют, в частности, прекращение поставок оружия Украине. Также источники полагают, что Путин попытается затянуть переговоры о перемирии, чтоб получить наилучшие для Москвы условия.

Вообще условия Москвы могут быть трех типов:

Первый - условия к Украине.

Второй - условия к ЕС.

Третий - условия к США.

С вероятностью, близкой к 100%, Украина отвергнет любые допусловия, которые выдвинет Путин. Зеленский и ранее не хотел идти на прекращение огня и согласился лишь под давлением американцев. Поэтому условия, если их Украине выдвинет Кремль, Киев использует как повод для выхода из переговоров (возможное исключение - отмена указа о запрете переговоров с Путиным, хотя не факт, что даже это сделают). Сможет ли (и захочет ли) Трамп заставить украинские власти эти условия принять - вопрос открытый. Но вероятность небольшая.

Также маловероятно, что на выполнение условий Путина пойдет ЕС.

Поэтому единственный, с кем Путин может реально говорить о каких-то условиях - это Трамп. Тем более, что именно он предлагает сделку по Украине. Это может быть отмена американских санкций, либо прекращение поставок оружия с момента перемирия. Пойдет ли на это Трамп неизвестно. Но диалог по этому поводу может начаться.

Сегодня Марко Рубио сообщил, что США на встрече в Джидде обсуждали с делегацией Украины вопросы территориальных уступок России.

Выгодно ли для России прекращение огня, мы подробно анализировали в отдельном материале.