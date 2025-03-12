Представители США на встрече в с украинской делегацией Джидде обсуждали вопросы территориальных уступок.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, дальше в переговорах поднимут тему санкций Евросоюза против РФ.

Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, однако заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой по вопросу предложения о прекращении огня и надеется получить ее согласие на объявление перемирия в Украине, а также "настоятельно призывает россиян прекратить все боевые действия".

"У этого конфликта нет военного решения", — сказал Рубио.

Он добавил, что за соблюдением перемирия можно следить с помощью спутников.

Касаясь темы гарантий безопасности, госсекретарь США отметил, что "Украина, подобно любой другой стране в мире, хочет долговременной безопасности".

"Они хотят убедиться, что это больше не повторится (вторжение РФ - Ред.). Мы все работаем над этим. Какой смысл тратить время на то, чтобы достичь прекращения огня сейчас, чтобы потом, через три, четыре, шесть лет (Россия снова напала - Ред.)? Никто в этом не заинтересован", – сказал Рубио.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть "чем-то вроде сдерживания" и европейцам "необходимо будет принять участие в этом вопросе". При этом Вашингтон "не будет представлять сделку о минералах как гарантию безопасности", однако она даст США "личную заинтересованность" в безопасности Украины.

Также госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что основная часть встречи с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.

Если Россия откажется от перемирия в Украине, на которое уже согласился Киев, "это многое нам скажет", заявил госсекретарь Рубио. Однако он полагает, что неконструктивно заранее угрожать мерами против России, если она не согласится.

Сегодня спикер МИД Украины рассказал, что на вчерашней встрече с делегацией США были приняты тяжелые для Украины компромиссные решения.

Напомним, Киев на переговорах в Джидде вопреки своим предыдущим заявлениям согласился на 30-дневное прекращение огня.