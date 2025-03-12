В России не исключили переговоры с посланниками Трампа в ближайшие дни. Вэнс объявил, что диалог уже начался
В России не исключают переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о том, что переговоры уже фактически начались.
Контакты США с РФ по Украине идут как очно, так и по телефону, американские представители будут находиться в Москве пару дней, сказал Вэнс.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня в Украине.
"Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся", – сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Также Белый дом сообщил, что помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц провел сегодня телефонный разговор с российским коллегой. Судя по всему, речь о помощнике Путина Юрии Ушакове.
Ранее Трамп сообщил, что его люди уже едут в Россию для переговоров о прекращении огня.
Мы разбирались в отдельном материале, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.