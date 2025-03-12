В России не исключают переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.

"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", – заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о том, что переговоры уже фактически начались.

Контакты США с РФ по Украине идут как очно, так и по телефону, американские представители будут находиться в Москве пару дней, сказал Вэнс.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

"Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся", – сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Также Белый дом сообщил, что помощник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц провел сегодня телефонный разговор с российским коллегой. Судя по всему, речь о помощнике Путина Юрии Ушакове.

Ранее Трамп сообщил, что его люди уже едут в Россию для переговоров о прекращении огня.

Мы разбирались в отдельном материале, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине.