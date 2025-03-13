Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Точных требований собеседники агентства не назвали. Но заявили, что речь идёт о перезагрузке отношений с Вашингтоном.

Они охарактеризовали условия Кремля как "широкие и схожие с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО".

Президент США Дональд Трамп ждет ответа от Путина о том, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что примет в качестве первого шага к мирным переговорам.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин, бывший офицер КГБ, воспользуется перемирием, чтобы активизировать попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает, что РФ уже передала США список своих требований для прекращения огня и заключения сделки по Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сегодня сделает заявление по Украине. Его заявления прозвучат во время визита в Москву Александра Лукашенко на итоговой пресс-конференции, сообщил Песков.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной может произойти через несколько дней, если Москва согласится.