Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина о готовности Москвы к перемирию в Украине.

Свое мнение он высказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

"Я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы положить конец этому кошмару. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было неполным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", - сказал Трамп.

Также он считает, что взаимодействие США с РФ по Украине "идет нормально".

"Мы бы хотели видеть прекращение огня со стороны России, и, знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (видимо речь идет о Запорожской атомной электростанции - Ред.). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены. Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: "Вот что вы можете получить, а вот что — нет". Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира", - сказал Трамп.

Как мы писали, Путин выдвинул условия: перемирие в Украине должно привести к "прочному миру и устранению причин кризиса".

"Страна" разбирала, что означает заявление президента РФ о готовности к перемирию.