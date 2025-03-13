Сегодняшняя реакция помощника президента РФ Владимира Путина Юрия Ушакова на предложение о перемирии укрепило и без того преобладающее мнение о том, что Россия ответит на него отказом.

Ушаков повторил уже неоднократно озвученный Москвой тезис, что прекращение огня станет лишь "передышкой для ВСУ", а России нужно "всеобъемлющее урегулирование". (Эти и прочие аргументы российских противников перемирия мы подробно разбирали.)

Правда, саму идею перемирия Ушаков сходу не отверг, а заявил, что ее нужно дорабатывать "с учетом интересов России". Также он сказал, что позицию насчет предложения американцев сегодня выскажет лично Путин, который может встретиться с посланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

То есть определенная интрига все еще сохраняется. Хотя согласие Путина на перемирие без всяких условий действительно выглядит маловероятным. Скорее всего, события станут развиваться по одному из трех путей: Кремль либо вообще откажется рассматривать вариант прекращения огня и продолжит настаивать на выполнении всего комплекса уже ранее озвученных требований, либо выразит готовность рассмотреть перемирие, но с выдвижением заведомо неприемлемых или просто невыполнимых условий (по сути это будет отказ), либо покажет готовность к прекращению огня, возможно, в формате встречного предложения, с выставлением условий, которые Трамп может выполнить (то есть даст согласие на прекращение огня).

Какой вариант выберет Путин, зависит от ответа на несколько вопросов.

Первый: что готов предложить Трамп в обмен на согласие Москвы на прекращение огня (отмена санкций, прекращение поставок оружия и т.д.) и будет ли Трамп угрожать чем-то Путину в случае отказа.

Второй: считает ли Путин достижимыми обозначенные им ранее цели, включая взятие под контроль четырех областей, признание их российского статуса и изменение внутренней политики Украины без сверхусилий со стороны России (новые волны мобилизации, полный перевод экономики на военные рельсы, затягивание поясов населением и т.д.).

Третий: если не считает, то готов ли Путин ради достижения этих целей пойти на такие сверхусилия, переходя к войне на истощение неизвестной продолжительности и с непонятным исходом, либо предпочтет синицу в руках. Причем синицу довольно жирную в виде контроля над почти 20% территорий Украины, снятия санкций и, возможно, чего-то еще большего, что ему даст взамен на согласие на перемирие Трамп.

В этом плане выбор, перед которым сейчас стоит Путин, похож на тот, который делал весной 2022 года Владимир Зеленский во время стамбульских переговоров. Тогда он по совету Бориса Джонсона и прочих выбрал не синицу в виде мирного соглашения с Россией, по которому РФ уходила почти со всей захваченной после 24 февраля 2022 года территории, а журавля в небе в надежде на полный разгром РФ и возвращение к границам 1991 года.

Что выберет сейчас Путин, узнаем уже скоро.