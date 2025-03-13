У американских и китайских нейросетей спросили, согласится ли Россия на перемирие в Украине.

Ответы нейросетей:

1. ChatGPT

ChatGPT полагает, что Владимир Путин, скорее всего, отреагирует с осторожностью и постарается использовать это предложение в свою пользу. По мнению нейросети, Кремль может согласиться на 30-дневное прекращение огня, чтобы "показать Западу свою якобы миролюбивость и ослабить санкционное давление".

Также Россия может дать положительный ответ, однако при этом выдвинуть неприемлемые условия: например, требование признания захвата территорий. Либо полностью отвергнуть остановку огня, обвинив США и Украину "в попытке навязать несправедливые условия".

2. Deep Seek

Китайский Deep Seek полагает, что Путин может рассмотреть предложение о перемирии в случае, если Россия сможет использовать его для укрепления своих позиций, перегруппировки сил или для демонстрации "мирных инициатив" на международной арене. А также для снижения давления со стороны западных стран.

Кроме того, Россия может использовать перемирие как способ ослабить поддержку Украины со стороны Запада. Также Москва может выдвинуть свои условия к перемирию - такие, как "признание аннексированных территорий или снятие санкций". А еще "Путин может заявить, что Киев не выполняет предыдущие договорённости (например, Минские соглашения), и потребовать гарантий".

"Если перемирие будет воспринято как слабость или уступка, Путин, скорее всего, откажется. Если же это предложение может быть использовано для укрепления позиций России, он может согласиться, но с оговорками", - резюмирует Deep Seek.

3. Grok

Недавно запущенный ИИ-помощник Илона Маска Grok пишет, что Путин, вероятно, отнесется к предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии скептически, видя в нем попытку дать Украине передышку.

"Наиболее вероятная реакция Путина - это либо прямой отказ с указанием на недостаточность предложения, либо дать формальное согласие, но с такими условиями, которые сделают реализацию перемирия невозможной. Например, он может потребовать немедленного вывода украинских войск с территорий, которые Россия считает своими, или гарантий невступления Украины в НАТО. Без таких уступок со стороны Киева и Запада Путин, скорее всего, предпочтет продолжать военные действия, рассчитывая на истощение противника и дальнейшие успехи на фронте", - считает нейросеть Маска.

Ранее моделям искусственного интеллекта ChatGPT и DeepSeek задали вопрос, каким они видят проект мирного соглашения об Украине. Результаты существенно разошлись.