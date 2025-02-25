Ситуация на фронте ухудшится, если война не закончится в этом году.

Об этом заявил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в эфире "Новости. Live".

"Если в какой-то момент будет прекращение активных боевых действий, перемирие, мир или победа - это отличный сценарий", - добавил волонтер.

Он согласился со словами главы ГУР Кирилла Буданова, которые приводили СМИ, об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета. Хотя в ГУР официально заявляли, что Буданов такого не говорил.

Напомним, на днях Буданов заявил, что боевые действия в Украине остановятся в этом году.

Война в Украине идет 1098-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к селам Бурлацкое и Скудное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.