Боевые действия в Украине остановятся в этом году. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью азербайджанскому журналисту Эйнуллу Фатуллаеву.

"Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно - это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих", - заявил глава ГУР.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что поддерживает прекращение огня только при получении Украиной гарантий безопасности.

Накануне в ГУР заявили, что в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости. Однако украинцам не стоит ожидать завершения боев в ближайшее время, отметили в ведомстве.

Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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