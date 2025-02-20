Война в Украине закончится в этом году - Буданов
Боевые действия в Украине остановятся в этом году. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью азербайджанскому журналисту Эйнуллу Фатуллаеву.
"Я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно - это другой вопрос. Но я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих", - заявил глава ГУР.
Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что поддерживает прекращение огня только при получении Украиной гарантий безопасности.
Накануне в ГУР заявили, что в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости. Однако украинцам не стоит ожидать завершения боев в ближайшее время, отметили в ведомстве.
Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.