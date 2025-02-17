Возможные договорённости о прекращении огня между Киевом и Москвой не будут означать отмену военного положения на подконтрольных территориях.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Фёдор Вениславский в эфире Радио Свобода.

"Это не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине", – сказал он.

Депутат считает, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в том числе отвода российских войск, гарантий безопасности Украине и результатов международных переговоров.

Ранее Вениславский заявил, что демобилизации военных, которые отслужили несколько лет, в ближайшее время не будет.

В Украине проходит 1090-й день полномасштабных боевых действий. Последние новости с главными событиями 17 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что войска РФ захватили карман восточнее села Улаклы под Курахово в Донецкой области. Также, по данным паблика Deep State, враг продвинулся западнее Константинополя, с севера от Андреевки и возле пгт. Великая Новосёлка. В свою очередь, как заявили в ОСГВ "Хортица, ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

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