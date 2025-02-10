В Евросоюзе рекомендуют Украине смягчить военное положение.

Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман заявил, что Украине следует подумать над изменениями в регулировании военного времени.

Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Еврочиновник признал, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" – сказал он, обращаясь к присутствовавшим депутатам Верховной Рады.

При этом Копман не стал детализировать, в каких именно вопросах по регулированию военного времени ЕК ждет изменений.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Келлог рекомендовал Киеву провести выборы.

Также сообщалось, что Украина готова обсуждать с командой Белого дома проведение выборов до конца года.