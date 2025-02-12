Зеленский допустил отмену военного положения после остановки огня
Военное положение, наверное, будет отменено после завершения горячей фазы войны. После этого есть вероятность проведения выборов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.
Однако, по словам главы государства, желания идти на прекращение огня без гарантий безопасности у Киева нет.
"Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог вернуться через два месяца? Нет, это невозможно. И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. Я не знаю, я думаю. Потому что, смотрите, я хочу сказать, что если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и т.д. и предпринять законодательные шаги", - сказал президент.
Также он сказал журналисту The Economist: если Украину не берут в НАТО, значит, Украина должна построить НАТО на своей территории.
"Поэтому нам нужна армия, такая же многочисленная, как у россиян сегодня. И для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом у США", - сказал президент.
По его словам, противником вступления Украины в НАТО являются в том числе США.
"Я бы очень хотел, чтобы НАТО была, но Америка против, Германия против. И это тоже факт сегодня. Хотя Германия и Венгрия поддержали бы это, если бы Америка была за", - заявил Зеленский.
Между тем 5 февраля Зеленский в 14-й раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине.
На днях юрист рассказал, что завершение военного положения не будет означать отмену мобилизации и ограничений на выезд для мужчин.