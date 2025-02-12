Военное положение, наверное, будет отменено после завершения горячей фазы войны. После этого есть вероятность проведения выборов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

Однако, по словам главы государства, желания идти на прекращение огня без гарантий безопасности у Киева нет.

"Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог вернуться через два месяца? Нет, это невозможно. И поэтому горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное. Я не знаю, я думаю. Потому что, смотрите, я хочу сказать, что если нет военного положения, то парламент должен провести выборы. Объявить дату и т.д. и предпринять законодательные шаги", - сказал президент.

Также он сказал журналисту The Economist: если Украину не берут в НАТО, значит, Украина должна построить НАТО на своей территории.

"Поэтому нам нужна армия, такая же многочисленная, как у россиян сегодня. И для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом у США", - сказал президент.

По его словам, противником вступления Украины в НАТО являются в том числе США.

"Я бы очень хотел, чтобы НАТО была, но Америка против, Германия против. И это тоже факт сегодня. Хотя Германия и Венгрия поддержали бы это, если бы Америка была за", - заявил Зеленский.

Между тем 5 февраля Зеленский в 14-й раз продлил военное положение и мобилизацию в Украине.

На днях юрист рассказал, что завершение военного положения не будет означать отмену мобилизации и ограничений на выезд для мужчин.