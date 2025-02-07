На должность заместителя министра обороны Рустема Умерова Кабинет министров назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

На этот пост Мойсюк был назначен 13 февраля 2024 года. В 2019-2021 годах он занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками. А в 2021 году стал заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного. Год назад среди нардепов ходили слухи, что Мойсюк - один из претендентов на должность главкома ВСУ.

По словам министра обороны Украины, Мойсюк является одним из самых опытных офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

"Опыт Мойсюка охватывает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке", - подчеркнул Умеров.

Также еще одним заместителем министра обороны назначен Валерий Чуркин, который был командиром Центра масштабирования технологических решений при ВСУ.

Недавно Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины руководить войсками на южно-донбасском направлении.

Кроме того, командующий оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своей отставке.