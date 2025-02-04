Командующий оперативного командования "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своей отставке.

Об этом Шаповалов заявил на странице ОК "Юг" в Фейсбуке.

"Имел честь быть командующим войск оперативного командования "Юг" - мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", - написал Шаповалов.

Накануне министр обороны Рустем Умеров назначил Шаповалова главой украинской команды при NSATU в немецком Висбадене.

NSATU – это миссия NATO Security Assistance and Training for Ukraine (помощь и подготовка безопасности НАТО для Украины), также известная как "украинская миссия". Она занимается координацией военного сотрудничества с Западом, в том числе по поставкам военной помощи.

Напомним, бригадный генерал Геннадий Шаповалов был назначен командующим оперативного командования "Юг" ВСУ в апреле прошлого года.

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