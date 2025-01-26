Владимир Зеленский отправил командующего Сухопутных войск Вооружённых сил Украины руководить войсками на южно-донбасском направлении.

Об этом президент сообщил в своём традиционном вечернем обращении.

"Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боёв", – сказал Зеленский.

При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

Напомним, сегодня россияне, по данным украинских военных пабликов, фактически захватили Великую Новосёлку на стыке Донецкой и Запорожской областей.

Война в Украине идет 1068-й день. Последние новости и главными событиями 26 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный сообщил, что российские войска вошли в Андреевку на Кураховском направлении. По данным Deep State, армия РФ продвинулась в городе Торецке, где неприятель контролирует район многоэтажек и предпринимает попытки обойти с флангов шахту "Торецкая". Также россияне продвинулись возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.

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