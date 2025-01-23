Командир 3-го взвода БПЛА 78-го полка Виталий Головня рассказал о "вопиющей" ситуации в своем подразделении.

По его словам, начальник беспилотных систем узурпировал всю власть в роте, сделал себе любимчиков, которые сидят в тылу и получают боевые доплаты, а другие находятся "в рабстве", выполняя задачи за нескольких.

Головня утверждает, что начальник так "за*бал людей", что некоторые самоподрываются во время выполнения задач, находясь по 7 дней на позиции, где их "истощили в 0". Официально заявляется, что этот человек погиб от прилета ФПВ.

Также иногда к потерям приводят "бессмысленные" и "нелепые" приказы.

В роте существуют поборы в размере 10% с зарплаты, которые командир использует в своих целях. Например, 300 тысяч потратил на ремонт своего авто, тогда как военные закрывают свои потребности за свой счет.

Также командир завышает цифры поражений россиян, "чтобы накрутить себе показатели эффективности".

Из-за такой ситуации многие бойцы хотят перевестись, но им угрожают переводом в пехоту.

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

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