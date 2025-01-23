Суд над группой известных военных в Украине неожиданно стал заметным событием политической жизни страны.

Как сообщалось, правоохранительные органы задержали нескольких бывших командиров частей и соединений на харьковском направлении, которых обвинили в провале обороны Харьковской области во время российского наступления в мае 2024 года. В тот же день состоялось задержание экс-командира 155-й бригады "Анна Киевская", которая недавно оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. Судебные процессы начались уже на следующий день.

И сразу же история с задержаниями, несмотря на военную специфику, стала разыгрываться политически. В защиту одного из задержанных выступили экс-президент Петр Порошенко и его партия "Европейская солидарность". Там заявили, что власть среди военных ищет "стрелочников", чтобы свалить всю вину за поражения на фронте, тогда как спрашивать за случившееся нужно с самой себя.

Более того, в политкругах обращают внимание, что при подобных уголовных делах нередко возникает хотя бы на уровне сопутствующих разговоров имя экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Тем более что в отношении последнего еще с 2023 года ходят слухи о том, что его могут привлечь к ответственности за быструю потерю юга Украины в начале вторжения. Причем в последнее время эти слухи активизировались на фоне разговоров о попытках Банковой договориться с Залужным о том, чтобы он не шел в президенты. И угрозы уголовных дел, по фабуле этих слухов, играют в процессе убеждения экс-главкома не последнюю роль.

В то же время аресты офицеров вызвали крайне неоднозначную реакцию в армейской среде. Некоторые высшие офицеры открыто выступили против подобных процессов, заявив, что они могут подорвать боевой дух и привести к дезорганизации командования украинской армии.

Подробности - в статье "Страны".

Суд отправил в СИЗО

Резонансная ситуация, о которой идет речь, возникла 20 января. В официальных сообщениях Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ говорится, что в ходе совместной операции были задержаны бывший командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Юрий Галушкин, экс-командир 125-й бригады ТрО Артур Горбенко и бывший командир 415-го батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илья Лапин. Указанные офицеры "своим небрежным отношением к военной службе позволили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской терробщины Харьковского района. Также действия командиров привели к потерям личного состава и вооружений, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности".

Как говорится в сообщении ГБР, задержанным объявили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Бывший командир 415-го батальона Лапин проходит еще и по статье о самовольном оставление поля боя (ст. 429 УК Украины). Наказание по этим статьям - до 10 лет лишения свободы.

По другому делу ГБР и СБУ задержали бывшего командира 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина. Как сообщала "Страна", из этого соединении, подготовкой которого занималась Франция, еще до вступления его в бой, массово дезертировали военнослужащие.

"Полковник (Рюмшин - Ред.) на протяжении прошлого года владел информацией о СОЧ (Самовольное оставление части, укр. аббревиатура СЗЧ - Ред.) в его бригаде. Командный состав военной части докладывал ему об этом не только устно, но и писал рапорты и донесения о фактах совершения подчиненными военнослужащими уголовных правонарушений", - говорится в сообщении ГБР.

По мнению следователей, халатное отношение бывшего комбрига к своим обязанностям привело к тому, что бригада не смогла эффективно выполнять боевую задачу, престиж и авторитет как самой части, так и ВСУ "был подорван", что привело к "появлению новых военных угроз национальной безопасности Украины".

Рюмшину сообщили о подозрении по статье о бездействии военной власти в условиях военного положения, что привело к значительному ущербу (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Статья предусматривает наказание до 10 лишения свободы.

Судебное заседание для офицеров, проходящих по "харьковскому" делу, растянулось на два дня. Генерал-лейтенанта Горбенко взяли под стражу с правом внесения залога 25 млн грн. Для бригадного генерала Галушкина суд также избрал содержание под стражей, назначив залог 5 млн. грн.

Аналогичная мера пресечения была избрана и для полковника Лапина (о назначении залога не сообщалось). Что касается полковника Рюмшина, то его арестовали, указав возможность залога 90 млн грн.

Порошенко, Безуглая и тень Залужного

Политика сразу проявилась в случае генерала Галушкина. Неожиданно за бывшего командующего ОТГ "Харьков" вступился экс-президент Порошенко. Он заявил, что власть пытается переложить с себя ответственность за неудачи в войне на военных.

"Меня возмутил арест боевого генерала, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого Юрия Алимовича Галушкина, которого хорошо знаю еще по обороне Киева зимой 2022 года. Это очень похоже на поиск "стрелочников" вместо справедливого наказания тех, кто "проср*л" подготовку к войне и продолжает разворовывать государственный бюджет на военных закупках. Боевые офицеры в наручниках - это точно демотивирует фронтовых командиров. Это не добавляет нам стойкости, а враг никуда не делся", - написал в своем Telegram-канале Порошенко, предложив внести залог за Галушкина. "Точно так же, как мы вытянули из СИЗО генералов Марченко и Павловского", - уточнил экс-президент.

За генерала Галушкина действительно оперативно внесли залог в 5 млн гривен (официально не называлось, кто внес). Но его снова задержали сразу после того, как он вышел из СИЗО, сославшись на "новые факты, появившиеся в ходе расследования".

За экс-начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко, проходившего по делу о закупке некачественных бронежилетов в 2019 году, лидер "Евросолидарности" внес основную часть залога в 20 млн грн. В 2021-м структуры Порошенко также собрали 18 млн грн в качестве залога за бывшего замминистра обороны Игоря Павловского, подозревавшегося в продаже для ВСУ некачественной военной техники.

В присущей ей стиле "Евросолидарность" сейчас развернула против власти "обличительную кампанию" по поводу арестов генералов. Поддержала ее парламентская фракция партии "Голос", в своем заявлении "решительно" осудившая "массовое преследование и дискредитацию военных со стороны правоохранительных органов".

На стороне обвинения оказалась, что как раз не стало неожиданностью, бывший член "оборонного" комитета Рады (и фракции "Слуги народа") и давний критик генералитета ВСУ Марьяна Безуглая (внефракционная).

Арест "харьковских" генералов она назвала прецедентом.

"Первые пошли. Самые "упоротые". Сырский защищал их полгода: и просил, и угрожал, и жаловался", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.

А партия Порошенко, по словам Безуглой, так рьяно защищает арестованных генералов, потому что это-де его кадры.

"Порошенко в свое время раздавал генеральские звания "пачками", поднял того же Сырского (главкома ВСУ - Ред.) - и это после Дебальцево, к слову, Зубанича (бригадный генерал, экс-замкомандующий объединенных сил - Ред.) и еще многих. Создал себе агентуру среди лампасов", - утверждает Безуглая.

Интереснее, что еще в одном посте на тему Галушкина она утверждает, что того начал выдвигать еще экс-главком Залужный. А Безуглая, как мы не раз писали, в свое время была одной из "торпед" против Залужного, готовя почву к его увольнению. Безуглая и теперь при удобном случае "проходится" по бывшему командующему, что некоторые связывают с опасениями в команде власти по поводу большого электорального потенциала Залужного. Впрочем, в деле "харьковских" генералов имя экс-главкома пока не звучало.

Но можно вспомнить то же громкое - т.н."херсонское" дело - о причинах быстрого захвата Россией значительной части юга страны, в ходе расследования которого следователи Залужного как раз даже допрашивали, хотя процессуальных последствий для него это не имело.

Впрочем, недавно по многим СМИ прошла информация, что ОП не оставляет попыток убедить нынешнего посла в Лондоне Залужного не конкурировать с Зеленским на выборах, а, наоборот, помочь президенту выиграть кампанию. И якобы в этих разговорах звучат напоминания об опасных для экс-главкома уголовных делах. Наши источники говорят, что Залужный пока не говорит ни "да", ни "нет" на предложение Банковой, что заставляет ее нервничать и действительно искать некий эффективный способ на него повлиять.

Политолог Руслан Бортник сомневается, что это будет дело "харьковских" генералов.

"Теоретически, раскручивая дело, можно туда вносить генералов одного за другим, пока потенциально через несколько этапов не выйти на Залужного. Выглядеть это будет натянуто", - комментирует политолог "Стране".

По его словам, в случаях с харьковским направлением и бригадой "Анна Киевская" у власти важнее другая задача: указать на крайнего в тяжелой ситуации на фронте. Но не на себя, а на военных.

"Из-за прорыва российских войск под Харьковом захвачен большой участок территории Харьковской области. Ситуация с бригадой "Анная Киевская" также требовала реакции, так как скандал из-за нее вышел очень громкий, судя по моему общению с коллегами из западных стран, "долгоиграющий" из-за того, что на ее подготовку ушел почти миллиард евро". Однако плохо, что подобные уголовные дела провоцируют противоречия между политическим руководством и высшим командным составом. Генералы, да и офицерский корпус, глядя, как их коллег сегодня таскают по судам, понимают, что случись неудачи у них, они тоже будут крайними. Многие решат, что лучше до этого не доводить. И не будут проявлять инициативу, рисковать. Что касается Петра Порошенко, то он пытается показать себя своим для генералитета, защитником и взять новые политические очки", - комментирует политолог Бортник.

Источник "Страны" в военных кругах также полагает, что главной целью властей является стремление предъявить обществу виновных за неудачи на фронте в лице отдельных офицеров и генералов.

"Залужного к харьковским событиям мая 2024 года привязать нельзя - он к тому времени ВСУ уже не командовал. Однако власть создает сам прецедент, когда военных отправляют под суд. Причем не из тыловых служб за воровство, а командиров действующей армии за то, что "плохо воевали". Под определение "плохо воевали" можно, при желании, подвести любого представителя командования ВСУ, включая Залужного. Так что нынешнее дело - это и ему сигнал также. Другой вопрос, что, судя по реакции военных, которые высказывают ее преимущественно не публично, такие показательные аресты воспринимаются как попытка переложить на ВСУ ответственность за все проблемы. И отношение потому к судам негативное, которое накладывается на общую тяжелую атмосферу в войсках", - говорит источник.

Некоторые высшие офицеры об этом высказываются открыто.

"Осуждение командиров может подорвать моральный дух, создать атмосферу страха среди других офицеров и генералов. В результате из-за опасений уголовной ответственности за возможные ошибки военные лидеры могут избегать решительных действий, которые так необходимы сегодня. Это может снизить инициативность и готовность брать на себя ответственность в критических ситуациях. Здесь необходимо помнить, что война – это сфера постоянной неопределенности, хаос, где невозможно просчитать все последствия, а ошибки неизбежны. Если мы будем наказывать наших офицеров за каждое ошибочное решение, это может вызвать эффект замораживания, когда командиры будут уклоняться от инициативы, опасаясь последствий. Это особенно опасно в условиях, когда россияне действуют агрессивно и непредсказуемо, когда оружие, способы действий и тактика меняются так быстро, что будет побеждать тот, который скорее адаптируется к новым условиям, то есть тот - который не боится ошибаться. Во-вторых, военнослужащие могут воспринимать такие действия как несправедливость. Это, в свою очередь, будет подрывать доверие к системе правосудия и политическому руководству государства. В-третьих, во время войны командиры, лидеры являются ключевыми фигурами и любые смены или отстранения от должностей могут дестабилизировать командные цепи, особенно если нет лучше подготовленных замен, а с этим у нас точно сейчас есть проблема. Во время войны даже самые лучшие командиры допускают ошибки. Ошибки следует анализировать, но наказание за них не должно разрушать армию. После провала операции в Сомали в 1993 году (битва в Могадишо) военное командование США не наказывало офицеров. В то же время был проведен масштабный анализ, в результате которого американцы пересмотрели свои тактические подходы к проведению спецопераций. Это позволило избежать подобных просчетов в будущем. В ходе Первой мировой войны британский генерал Дуглас Хейг был широко критикован за огромные потери во время сражений на Сомме и Пашендейле. Его обвиняли в использовании неэффективных, устаревших тактик, что стоило жизни сотням тысяч солдат. Однако судебного преследования не последовало. Лишь после войны правительство провело оценку его действий и признало, что некоторые решения, хотя и противоречивые, были единственно возможными в условиях войны того времени. Наказывать за просчеты во время войны, особенно без глубокого анализа, – это рискованная стратегия, которая может ослабить боевой дух и командную эффективность", - пишет генерал Сергей Собко, начальник штаба ОТУ "Луганск".