Сегодня после взятия под стражу Печерским районным судом генерала Юрия Галушкина с возможностью внести гигантский залог он был уплачен. Однако выпущенного под залог генерала задержали снова.

Имя человека, который уплатил 5 миллионов гривен залога, не разглашается.

Практически сразу после уплаты и выхода военного из СИЗО его задержали повторно, как сообщило Государственное бюро расследований.

В ГБР заявили, что в рамках расследования уголовного производства о халатности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района были выявлены новые факты. В частности, как заявляет следствие, было установлено, что экс-командующий оперативной тактической группировкой "Харьков" (то есть Галушкин) неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями способствовал самовольному уходу с поля боя бойцов 125-й бригады теробороны.

Сообщается, что командир проигнорировал разведданные, оценил наступление россиян на этом участке "как маловероятное" и отдавал приказы подчиненным, не соответствующие реальной обстановке, что привело к трагическим событиям на линии фронта.

Напомним, 20 января ГБР кроме Галушкина задержало еще одного генерала и полковника ВСУ по делу о вторжении РФ в Волчанск.

Сегодня Галушкина взяли под стражу на 60 дней с залогом. ПРичем на суде его адвокат Михаил Величко заявил, что Галушкин уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья в 2024 году и сейчас работает в "Укроборонпроме".