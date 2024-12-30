Командира скандальной 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка снова арестовали. В этот раз Печерский суд установил ему залог в 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тысяч гривен залога. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, меньше двух недель назад военный провел в СИЗО один день, заплатив 908 тысяч гривен залога, по делу о злоупотреблении служебным положением.

Вчера ГБР задержало Побережнюка по подозрению в "непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, в условиях военного положения".

По версии следствия, Побережнюк знал, что его подчиненный, командир взвода Владислав Пастух, систематически избивал и издевался над солдатами, которые выпивали на службе или выражали недовольство условиями проживания, но не реагировал на жалобы солдат.