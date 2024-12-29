Государственное бюро расследований вновь задержало командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Он получил новое подозрение за покровительство издевательств и пыток в бригаде.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он был доставлен в Киев правоохранителями.

По данным следствия, Побережнюк знал о многочисленных фактах пыток и издевательств с февраля по июль 2024 года над бойцами, совершенных подчиненным ему офицером. Но не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

Были проведены обыски по месту жительства командира бригады. Ему сообщено о подозрении в бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке (по ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее Побережнюку уже было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Но он вышел из-под стражи под залог в 908 тысяч гривен.

Напомним, что уголовные дела возбудили после того как СМИ опубликовали данные о массовых издевательствах над солдатами в 211 бригаде.